لاعب الأهلي السابق لمصراوي: "جوميز لم ينجح مع الزمالك.. وأفضل خوسيه ريفيرو"

كتبت-هند عواد:

علق عبداللاه جلال مدافع الأهلي السابق، على اختيار الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي السابق، لتولي تدريب الفريق خلفا للسويسري مارسيل كولر الذي رحل بعد توديع دوري أبطال أفريقيا من نصف النهائي.

وقال عبداللاه جلال في تصريحات خاصة لمصراوي: "أفضل اختيار خوسيه ريفيرو، لأن وجهة نظري أن المدير الفني لا يتم الحكم عليه من خلال السيرة الذاتية، إنما بعمله لأن هناك كثير من المدربين تظلمهم السيرة الذاتية".

وأضاف: "الدليل أن هناك بعض المدربين الذين دخلوا النادي الأهلي لم نكن نعرف عنهم من قبل، ويمتلكون سيرة ذاتية ضعيفة، لكن مع الشغل ظهرت بصمتهم، آخرهم فايلر أو كولر، وإذا نظرنا للخارج نجد نصف مدربي الدوري الألماني صغار في السن وليس لديهم سيرة ذاتية، ويتولون تدريب أندية كبرى".

واختتم عبداللاه جلال: "أما بالنسبة للمدربين الكبار لا أفضل تجاربهن مع الأهلي، مثل مارتن يول وتوني اوليفيرا، بالنسبة لجوزيه جوميز، شخصيا لم أفضله وأرفض فكرة وجوده، لأنه لم ينجح فنيا مع الزمالك، سوى في بطولة السوبر الأفريقي، وهذه بطولة من مباراة واحدة ليست مقياسا للمدرب".

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