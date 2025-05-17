كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ردّ عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك عمن شكك في الإجراءات التي اتخذها مسؤولو القلعة البيضاء ضد اللاعب الجابوني الراحل أرون بوبيندزا عقب انتقاله لصفوف رابيد بوخارست الروماني.

ونشر عمر أدهم عبر حسابه بمنصة إكس اليوم السبت خطاب وصل ناديه من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يُخطرهم بإغلاق قضيتهم مع بوبيندزا بعد وفاة الأخير، مُذيلاً الخطاب بتعليق:"إلى كل من شكك في موقف نادي الزمالك في شكوى اللاعب إلى الفيفا".

وكان اللاعب الجابوني قد تُوفيّ إثر سقوطه من الطابق الحادي عشر بأحد المباني السكنية في دولة الصين؛ حيث كان يرتدي قميص نادي تشجيانج بعد رحيله عن رابيد بوخاريست الروماني.

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