لاعب الأهلي السابق: "بيراميدز فرط في فرصة عظيمة.. ومباراة البنك الأهلي صعبة"

كتبت-هند عواد:

تحدث عبداللاه جلال مدافع الأهلي السابق، عن مواجهة الفريق ضد البنك الأهلي، مساء اليوم، في الجولة السابعة من المرحلة النهائية بالدوري المصري الممتاز.

وقال عبداللاه جلال في تصريحات خاصة لمصراوي: "مباراة البنك صعبة من جميع النواحي، أولا لأنها في توقيت نهاية المسابقة، ثانيا لأن نتائج الفرق فيها صعوبة، إما فوز بصعوبة أو تعادل مع الأهلي، من ضمن هذه الفرق البنك الأهلي".

وأضاف: "أعتقد أن البنك الأهلي لعب 9 مباريات مع الأهلي، وخسر 4 وتعادل في 4 وفاز في لقاء، لهذا هذه المباراة صعبة نفسيا أكثر من فنيا، الصعوبة الفنية تكمن في أن البنك الأهلي فاز على فريقين محترمين".

وأوضح: "مثل سيراميكا كليوباترا وبيراميدز، وقبلها تعادل مع الزمالك، لذلك المباراة صعبة، وبالنسبة لبيراميدز فهو حاليا يعتمد على مساعدة الفرق الأخرى أن تخدمه بالنتائج".

واختتم عبداللاه جلال: "أعتقد أن بيراميدز فرط في فرصة عظيمة في يده، وهي أن يحرز أول لقب دوري في تاريخ النادي، لكنني لا أعتقد أن الجولتين المتبقيتين تحملان مفاجآت".

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