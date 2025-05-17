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اتحاد الكرة يعلن تعديلاً بحكام مباراة المصري وسيراميكا قبل ساعات من انطلاقها

03:46 م السبت 17 مايو 2025

فريق المصري البورسعيدي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة تعيين محمود منصور كحكم رابع ضمن طاقم إدارة مباراة المصري وسيراميكا بدلاً من عاطف حسين.

ولم يذكر اتحاد الكرة عبر بيانه الرسمي الصادر اليوم السبت أسباب استبدال الحكم الأساسي.

ويستضيف فريق المصري نظيره سيراميكا كليوباترا عند الثامنة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من مجموعة التتويج بالدوري.

ويحتل فريق المصري قبل المباراة المركز الخامس برصيد نقطة بفارق نقطة عن البنك الأهلي صاحب المركز الرابع وبفارق 5 نقاط عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز السادس ومثلها عن فاركو صاحب المركز السابع.

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