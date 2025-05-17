أسامة نبيه: سنحاول تقديم مباراة كبيرة أمام نيجيريا.. وهو لقاء تاريخي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 عامًا، إنهم سيحاولون تقديم مباراة كبيرة أمام نظيرهم النيجيري التي ستجمعهما مساء يوم غد الأحد لتحديد صاحب المركز الثالث بالبطولة.

وكان المنتخب الوطني الذي ضمن التأهل لكأس العالم للشباب قد خسر بدور نصف النهائي بهدف نظيف أمام نظيره المغربي.

وأضاف نبيه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد اليوم السبت:"هي مباراة مهمة في تاريخ ومشوار هذا الجيل وسنحاول تقديم مباراة كبيرة وعملنا خلال اليومين الماضيين على تحسين الجانب المعنوي للاعبين وضرورة أن يقدموا مباراة تجعل التاريخ يتذكرهم بتحقيقهم الميدالية البرونزية"

وأتم مدرب المنتخب تصريحاته بقوله:"نواجه بعض المشاكل فقد خسرنا بعض اللاعبين بسبب الإصابة، لكن الجميع قادر على تعويض الغيابات".

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