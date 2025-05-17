مشاهد من احتفال لاعبي وادي دجلة بالصعود إلى الدوري الممتاز

كتبت-هند عواد:

تأهل وادي دجلة من جديد إلى الدوري المصري الممتاز، بعد التعادل سلبيا مع المنصور، في الجولة 36 من دوري القسم الثاني "أ"، قبل جولتين من نهاية دوري المحترفين.

وهبط وادي دجلة إلى القسم الثاني، في موسم 2020-2021، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن من انتزاع بطاقة الصعود، ففي موسم 2021-22، احتل المركز الثالث في مجموعة القاهرة، وفي موسم 2022-23، احتل المركز الثاني (وصعد زد المتصدر).

وكان موسم 2023-24 أول موسم في دوري المحترفين، وأنهاه دجلة في المركز الخامس، ليعود في الموسم الحالي بقيادة محمد الشيخ المدير الفني، وينتزع بطاقة الصعود من جديد إلى الدوري الممتاز.

واحتفل لاعبو وادي دجلة في ملعب المباراة مع مدربهم الشيخ وماجد سامي مالك النادي، وهتفت الجماهير: "الشيخ هو الأصل أحسن كوتش في مصر".

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وحضر أسر لاعبي وادي دجلة المباراة، واحتفلوا مع أبنائهم عقب اللقاء، من بينهم عبدالكافي رجب حارس مرمى الفريق ووالده الذي ارتدى الزي الصعيدي "الجلابية".

وهتفت جماهير وادي دجلة لماجد سامي: "عندي غزالة.. غزالة صفرا.. تشرب مايه.. مايه صفرا.. عندي خواجة.. خواجة ماجد.. وماجد سامي ماله سايق في دلاله".

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