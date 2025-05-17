"إجازة صغيرة".. محمود كهربا يعلن عودته للقاهرة بسبب الأحداث في ليبيا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المحترف المصري بصفوف الاتحاد الليبي محمود عبد المنعم "كهربا"عودته للقاهرة مرة أخرى بسبب الأحداث الجارية في ليبيا.

ونشر كهربا صورة عقب رجوعة عبر حسابه بمنصة انستجرام مذيلاً إياها بتعليق:"أتقدم بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الشباب والرياضة الدكور أشرف صبحي وسفارة مصر في ليبيا على الاهتمام بشأننا والاطمئنان علينا والمتابعة في الأحداث الأخيرة في طرابلس".

وأتم اللاعب: "أشكر نادي الاتحاد ومجلس إدارته المحترم ورئيسه محمد إسماعيل على توفير كل سبل الأمان والراحة خلال هذه الفترة العصيبة، إجازة صغيرة للاطمئنان على الأهل والعودة مجددًا إن شاء الله وندعو الله أن يحفظ طرابلس الحبيبة وليبيا وأهلها الكرام من كل سوء".

وكان كهربا صاحب الـ 31 عامًا قد انضم لصفوف الاتحاد الليبي قادمًا من الأخلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة قبل تفعيل عقد الشراء.

وشارك كهربا مع فريق الاتحاد بـ 12 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4.

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