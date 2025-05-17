بعد ارتباط اسمه بالأهلي.. من هو الفلسطيني حامد حمدان؟

كتبت-هند عواد:

ارتبط اسم الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط بتروجيت، بالانتقال إلى الأهلي خلال الانتقالات المقبلة.

وخاض الفلسطيني حامد حمدان صاحب الـ24 عاما، 22 مباراة رفقة بتروجيت، سجل خلالها هدفين وصنع هدفين.

وانضم الفلسطيني إلى بتروجيت في أغسطس 2023، ويستمر عقده مع الفريق البرولي، حتى 30 يونيو 2026.

مسيرة حامد حمدان

بدأ حامد حمدان مسيرته مع نادي غزة الرياضي، وفي يناير 2018 انتقل إلى الأسيوطي الرياضي (بيراميدز حاليا)، وبعد عام انضم إلى الإنتاج الحربي على سبيل الإعارة.

وفي يونيو 2019 عاد إلى بيراميدز، لينتقل بعدها إلى طنطا على سبيل الإعارة، وفي نوفمبر 2020 رحل بشكل نهائي إلى الجزيرة الرياضي، ثم إلى المجد السكندري، وفي النهاية إلى بتروجيت.

ومع طنطا لعب حامد حمدان 4 مباريات، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وخلال وجود اللاعب مع بتروجيت، خاض مباراتين ضد الأهلي وصنع هدفين.

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