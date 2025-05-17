3 تغييرات بالتشكيل المتوقع للأهلي أمام البنك الأهلي

كتب ـ رمضان حسن

استقر المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي رمضان حسن على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره البنك الأهلي في الدوري.

ويلتقي الأهلي نظيره البنك الأهلي عند الثامنة من مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، بالجولة السابعة من المرحلة النهائية للدوري.

ويشهد التشكيل المتوقع للأهلي ثلاثة تغييرات عن مباراته الماضية أمام نظيره سيراميكا كليوباترا؛ حيث سيُشارك مصطفى العش في مركز الظهير الأيسر، بينما يعود المغربي أشرف داري، مع احتمالية مشاركة السلوفيني نييتس جراديشار بالهجوم.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، أشرف داري، مصطفى العش.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، نييتس جراديشار (وسام أبو علي)، أشرف بنشرقي.

ويحتل فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب المسابقة قبل المباراة برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين عن بيرايمدز الوصيف، فيما يحتل فريق البنك الأهلي المركز الرابع برصيد 37 نقطة.

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