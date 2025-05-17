فرص الإسماعيلي للبقاء في الدوري بعد الخسارة أمام مودرن سبورت

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تلقى فريق الإسماعيلي خسارة قاسية على يد ضيفه مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف بعدما تقدم بهدف نظيف خلال المباراة التي أُقيمت مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من مجموعة الهروب بالدوري.

الهزيمة أزمت من موقف الإسماعيلي في البقاء بالدوري إذ يتذيل جدول ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين عن غزل المحلة صاحب المركز الثامن قبل الأخير و ثلاثة نقاط عن مودرن سبورت صاحب المركز السابع قبل جولتين من نهاية الموسم.

ويتبقى لفريق الإسماعيلي مباراة عند الثامنة من مساء يوم الأحد الموافق 25 مايو الجاري يستضيف خلالها فريق الجونة، على أن يحل في الجولة الأخيرة ضيفًا على نظيره غزل المحلة عند الثامنة من مساء يوم الخميس 29 من الشهر ذاته

وتنص لوائح الموسم الجاري من البطولة على هبوط الفريقين صاحبا المركزين الثامن والتاسع بمجموعة الهبوط مباشرة إلى دوري الدرجة الثانية.

ويحتاج الإسماعيلي إلى الفوز في المباراتين المتبقيتين له ليصل إلى النقطة 25 منتظرًا تعثر فريق مودرن سبورت في المباراتين المقبلتين وكذلك خسارة سموحة صاحب المركز السادس برصيد 24 نقطة في المباراة المتبقية له أمام زد.

ومن المقرر أن يحل فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره البنك الأهلي مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة على أن يختتم موسمه مساء يوم الأحد الموافق 25 مايو باستضافة نظيره الاتحاد السكندري.

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