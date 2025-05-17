غزل المحلة يوجه الشكر لبابا فاسيليو بعد رباعية الجونة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل، توجيه الشكر للمدير الفني بابافاسيليو وجهازه الفني المعاون على ما قدموه خلال الفترة التي قضوها داخل النادي، متمنين لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة.

وكان فريق غزل المحلة قد خسر برباعية نظيفة على يد ضيفه الجونة خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من مجموعة الهروب من الهبوط في الدوري.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثامن ـ قبل الأخير ـ بجدول ترتيب مجموعة الهروب من الهبوط برصيد 21 نقطة بفارق نقطة عن موردن سبورت صاحب المركز السابع ونقطتين عن الإسماعيلي صاحب المركز التاسع المتذيل.

بابا فاسيليو صاحب الـ 54 عاماً كان قد تولى المهمة الفنية لقيادة غزل المحلة في فبراير 2025.

المدرب القبرصي تولى تدريب فريق غزل المحلة بـ 14 مباراة فاز خلالها بـ 5 مباريات وتعادل في واحدة وخسر في 8.

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