عودة مايلي.. تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة بتروجيت في الدوري المصري

كتب-مصراوي:

يواجه بيراميدز نظيره بتروجيت، في الثامنة مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية بالدوري المصري الممتاز.

ويستعيد كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لبيراميدز، مهاجمه الكونغولي فيستون مايلي، الذي غاب عن اللقاء الماضي ضد الزمالك بسبب الإيقاف.

ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي- محمد الشيبي - محمود مرعي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - -أحمد عاطف قطة - مصطفي فتحي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون مايلي

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