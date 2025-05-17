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موعد مباراة بيراميدز وبتروجيت والقناة الناقلة

10:59 ص السبت 17 مايو 2025
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كتبت-هند عواد:

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضيفا على بتروجيت، مساء اليوم السبت، في الدوري المصري الممتاز.

ويدخل بيراميدز المباراة بحثا عن الثلاث نقاط لاستغلال أي تعثر للأهلي، الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 52 نقطة.

موعد مباراة بيراميدز وبتروجيت

تقام مباراة بيراميدز وبتروجيت، في الثامنة مساء اليوم السبت، على ستاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية بالدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وبتروجيت

تنقل مباراة بيراميدز وبتروجيت في الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة، خلف الأهلي المتصدر برصيد 52 نقطة.

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موعد مباراة بيراميدز وبتروجيت بيراميدز الدوري المصري
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