موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي والقناة الناقلة

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة البنك الأهلي، مساء اليوم السبت، في الجولة قبل الأخيرة من المرحلة النهائية بالدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي لخطف الثلاث نقاط، لمواصلة انفراده بجدول ترتيب الدوري المصري، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي والبنك الأهلي، في الثامنة مساء اليوم السبت 17 مايو، في إطار منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية بالدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي

تنقل مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري، عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، فيما يأتي البنك الأهلي في المركز الرابع برصيد 37 نقطة.

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