الكشف عن حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

كتب - يوسف محمد:

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره البنك الأهلي اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام البنك الأهلي اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة السابعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

واستقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على إسناد مهمة إدارة المباراة إلى الحكم محمود ناجي، يعاونه كل من خالد السيد مساعد أول وعمر فتحي مساعد ثاني، بالإضافة إلى عمر الشناوي حكم رابع.

و قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري، كذلك تواجد الحكم محمد الصباحي على تقنية الفار، ويساعده هاني خيري.

ويذكر أن النادي الأهلي، يدخل مباراة البنك الأهلي اليوم وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، فيما يحتل البنك الأهلي المركز الرابع برصيد 37 نقطة.

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