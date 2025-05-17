"فرصتان ذهبيتان".. هل يتوج الأهلي بلقب الدوري المصري اليوم؟

كتبت-هند عواد:

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره البنك الأهلي، في الثامنة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة السابعة من المرحلة الحاسمة بالدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي المباراة متصدرا لجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 52 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف.

ويمتلك الأهلي فرصتين ذهبيتين للتتويج بالدوري المصري الممتاز، قبل جولة من نهاية المسابقة، وذلك بمساعدة بيراميدز.

هزيمة بيراميدز وتتويج الأهلي

يتوج الأهلي بطلا للدوري المصري الممتاز للمرة 45 في تاريخه، دون انتظار الجولة الأخيرة، في حالة الفوز على البنك الأهلي وهزيمة بيراميدز من بتروجيت، ليصبح الترتيب كالآتي:

1-الأهلي - 55

2-بيراميدز - 50

تعادل بيراميدز وتتويج الأهلي

الفرصة الثانية التي يمتلكها الأهلي للتتويج بالدوري المصري اليوم، دون الانتظار إلى نتائج الجولة الأخيرة، تكمن في تعادل بيراميدز وبتروجيت، عندها يصبح جدول الترتيب كالآتي:

1-الأهلي - 55

2-بيراميدز - 51

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