مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجيت

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

البنك الاهلي

كأس الاتحاد الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

مانشستر سيتي

الدوري الفرنسي

نانت

- -
22:00

مونبيليه

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

اوكسير

جميع المباريات

إعلان

"بعد هزيمة الإسماعيلي والمحلة".. جدول ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري

10:50 م الجمعة 16 مايو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الإسماعيلي وإنبي
  • عرض 7 صورة
    زد يتعادل مع الإسماعيلي في الدوري المصري
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة البنك الأهلي و غزل المحلة
  • عرض 7 صورة
    عمرو الجزار مدافع غزل المحلة
  • عرض 7 صورة
    عمرو الجزار مدافع غزل المحلة (2)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة غزل المحلة والمصري
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أقيمت اليوم الجمعة الموافق 16 مايو الجاري 4 مباريات، في مجموعة تحديد الهابطين ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل.

وشهدت مباريات اليوم الجمعة، تحقيق فريق مودرن سبورت فوزا هاما على حساب الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، فيما حقق الجونة فوزا كبيرا على حساب نظيره غزل المحلة بأربعة أهداف دون مقابل.

وعلى الجانب الآخر حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة سموحة ضد الاتحاد السكندري، فيما حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة مباراة طلائع الجيش ضد الجونة.

وجاء جدول ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري، بعد نتائج مباريات اليوم كالتالي:

1- الجونة، 24 مباراة، 30 نقطة.

2- زد، 23 مباراة، 30 نقطة.

3- طلائع الجيش، 23 مباراة، 27 نقطة.

4- إنبي، 23 مباراة، 25 نقطة.

5- الاتحاد السكندري، 23 مباراة، 25 نقطة.

6- سموحة، 24 مباراة، 24 نقطة.

7- مودرن سبورت، 23 مباراة، 22 نقطة.

8- غزل المحلة، 23 مباراة، 21 نقطة.

9- الإسماعيلي، 23 مباراة، 19 نقطة.

أقرأ أيضًا:
"فاشل وكارثي".. تعليق قوي من عضو مجلس إدارة الزمالك على قرار لجنة التظلمات

مصدر يكشف موقف محمد هاني من المشاركة في مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي غدا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري هزيمة الإسماعيلي مباراة الإسماعيلي ومودرن غزل المحلة ترتيب الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان