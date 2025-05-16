كتب - يوسف محمد:

أقيمت اليوم الجمعة الموافق 16 مايو الجاري 4 مباريات، في مجموعة تحديد الهابطين ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل.

وشهدت مباريات اليوم الجمعة، تحقيق فريق مودرن سبورت فوزا هاما على حساب الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، فيما حقق الجونة فوزا كبيرا على حساب نظيره غزل المحلة بأربعة أهداف دون مقابل.

وعلى الجانب الآخر حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة سموحة ضد الاتحاد السكندري، فيما حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة مباراة طلائع الجيش ضد الجونة.

وجاء جدول ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري، بعد نتائج مباريات اليوم كالتالي:

1- الجونة، 24 مباراة، 30 نقطة.

2- زد، 23 مباراة، 30 نقطة.

3- طلائع الجيش، 23 مباراة، 27 نقطة.

4- إنبي، 23 مباراة، 25 نقطة.

5- الاتحاد السكندري، 23 مباراة، 25 نقطة.

6- سموحة، 24 مباراة، 24 نقطة.

7- مودرن سبورت، 23 مباراة، 22 نقطة.

8- غزل المحلة، 23 مباراة، 21 نقطة.

9- الإسماعيلي، 23 مباراة، 19 نقطة.

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