كتب - يوسف محمد:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي، على قائمة الفريق لخوض مباراة البنك الأهلي غدا، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي النادي الأهلي نظيره البنك الأهلي غدا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة السابعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وشهدت قائمة المارد الأحمر لمواجهة البنك الأهلي غدا، عودة الثنائي محمد هاني وعمر الساعي، بعد غيابها عن قائمة الفريق في المباراة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا.

وجاءت قائمة المارد الأحمر للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبدالفتاح، ياسر إبراهيم، أشرف داري، مصطفى العش، علي معلول وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، كريم نيدفيد، مجدى أفشة، أكرم توفيق وعمر الساعي.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، حسين الشحات، وسام ابوعلي وجراديشار.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 52 نقطة، فيما يأتي فريق البنك الأهلي في المركز الرابع بجدول الترتيب، برصيد 37 نقطة.

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مصدر يكشف موقف محمد هاني من المشاركة في مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي غدا