معسكر مغلق يجهز الزمالك لمباراة بتروجت

كتب - نهى خورشيد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني أيمن الرمادي، الدخول في معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية ابتداءاً من غداً السبت، من أجل تجهيز الأبيض للمرحلة المقبلة.

ويستمر المعسكر حتى الثلاثاء المقبل، إذ يسعى الجهاز الفني لاستغلال فترة التوقف لتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً، قبل استئناف منافسات الدوري الممتاز، إلى جانب الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر.

ومن المقرر أن تُقام تدريبات الفريق اليومية خلال المعسكر على ملعب هيئة قناة السويس.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجيت، يوم 24 مايو الجاري على استاد الكلية الحربية، ضمن الجولة الثامنة من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.