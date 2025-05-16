كتب ـ مصطفى الجريتلي:

رفض مسؤولو نادي أهلي طرابلس المشاركة ببطولة الدوري عند استئنافه قبل عودة جهازه الفني بقيادة حسام البدري الذي عاد إلى القاهرة مؤخرًا بسبب الأحداث التي شهدتها ليبيا وأدت لتوقف النشاط الرياضي.

وكانت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، قد أعلنت إيقاف المباريات في جميع المسابقات (بينها الدوري الليبي)، وذلك في المنطقة الثانية (الغربية)، حتى إشعار آخر بعدما شهدت العاصمة طرابلس مساء الإثنين الماضي، اشتباكات متقطعة في عدة مناطق، إثر مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي، الملقب "أغنيوة"، في ظروف لم تتضح تفاصيلها حتى الآن.

وأوردت أهلي طرابلس عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة:" لن نشارك في استئناف الدوري إلا بعد عودة الطاقم الفني واللاعبين الأجانب، وتجميع الفريق في وقت كاف، وهو ما تمت مناقشته خلال التواصل مع مسؤولي الاتحاد الليبي لكرة القدم".

وأضاف النادي عبر البيان ذاته: "نذكر جميع المسؤولين في اتحاد الكرة والجماهير بأن النادي الأهلي يشدد على ضرورة استكمال المسابقة وفق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية المشاركة في الدوري السداسي، وهو المبدأ الذي غاب عن بيان اتحاد الكرة الأخير".

النادي الليبي بيانه بـ "نحن نترقب خطوات واضحة وجادة تضمن استئناف المسابقة وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص مع مراعاة الجانب النفسي والمعنوي لجميع الأطراف".

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