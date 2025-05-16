"ثنائي جديد".. الزمالك يوافق على طلب الرمادي

شهدت الحصة التدريبية لفريق الزمالك مساء اليوم الجمعة انضمام ثنائي جديد للجهاز الفني المعاون للمدير الفني أيمن الرمادي.

وتواجد خلال الحصة التدريبية كلاً من حمادة السيد ومحمد الشافعي بناءً على طلب أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، نظراً للحاجة لهما والاستفادة منهما داخل الفريق، بحسب بيان رسمي صادر عن الزمالك.

وسيشغل حمادة السيد منصب مدرب مساعد بالجهاز الفني، ومحمد الشافعي معداً بدنياً.

وقاد الثنائي التدريبات الجماعية، التي أُقيمت مساء اليوم ، بصحبة باقي أعضاء الجهاز المعاون تحت قيادة أيمن الرمادي المدير الفني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، المقررة يوم 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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