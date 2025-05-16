أسرة إيهاب جلال تدعم الإسماعيلي خلال مباراة مودرن سبورت

كتب - يوسف محمد:

حرصت أسرة الراحل الكابتن إيهاب جلال المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، على حضور مباراة الدراويش المقامة مساء اليوم الجمعة أمام مودرن سبورت في بطولة الدوري المصري.

والتقطت عدسات الكاميرات، أسرة الراحل إيهاب جلال وهى تتواجد في المقصورة الرئيسية لاستاد الإسماعيلية لدعم الفريق، في مباراته المقامة حاليا أمام مودرن سبورت، في الجولة السابعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتعد مباراة الإسماعيلي أمام مودرن سبورت حاليا، هي مباراة مصيرية بشكل كبير للدرويش، حيث يسعى الإسماعيلي إلى تحقيق الفوز للهروب من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

ويحتل النادي الإسماعيلي المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 19 نقطة، فيما يأتي فريق مودرن سبورت في المركز الأخير بنفس الرصيد من النقاط.

يذكر أن إيهاب جلال كان قد رحل عن عالمنا في 11 سبتمبر من العام الماضي، عن عمر يناهز 57 عاما.

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