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"الصفقات والمدير الفني".. مصدر يكشف لمصراوي أسباب تأجيل الأهلي للعديد من الملفات

08:38 م الجمعة 16 مايو 2025
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    الجهاز الفني للنادي الأهلي (2)
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    إحماءات الأهلي قبل مواجهة سيراميكا (5)
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    إحماءات الأهلي قبل مواجهة سيراميكا (2)
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    خلال مران النادي الأهلي
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    خلال مران النادي الأهلي
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    الجهاز الفني للنادي الأهلي
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كتب - مراسل مصراوي:

اتخذ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قرارًا صارمًا على كل أعضاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل مبارياته المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويتبقى للأهلي مباراتين في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، يحتاج إلى تحقيق الفوز فيهما من أجل حصد لقب الدوري المصري لصالحه بشكل رسمي، دون النظر إلى نتائج مباريات منافسة بيراميدز.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمود الخطيب قرر تأجيل الإعلان عن تعيين خوسيه ريفيرو مديرا فنيا للفريق بشكل رسمي وعدم الحديث عن أي أمر يتعلق بالجهاز الفني الجديد، حتى الانتهاء من مباراة البنك الأهلي المقبلة للفريق بالدوري".

وأضاف: "كما قرر مجلس إدارة النادي إعلان تجديد عقود الثنائي، ياسر إبراهيم ومحمد الشناوي، بالإضافة إلى الإعلان رسميا عن رحيل حمزة علاء حارس مرمى الفريق".

وتابع: "ضمن الأمور التي تم تأجيلها الإعلان عنها في النادي الأهلي لما بعد مباراة البنك، هو الإعلان عن صفقات الفريق الجديدة، مثل محمد علي بن رمضان، محمد سيحا وحمدي فتحي، بالإضافة إلى تحديد موقف لاعب الفريق رامي ربيعة سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل بنهاية الموسم".

وأكمل: "تم تأجيل الإعلان عن موقف النادي من قرارات لجنة التظلمات بالاتحاد المصري، التي تتعلق بمباراة القمة، سواء بالموافقة على قرارات اللجنة أو التصعيد واللجوء للمحكمة الرياضية".

واختتم المصدر تصريحاته: "هناك اتفاقات تم إبرامها من قبل شركة الكرة بالنادي الأهلي، بخصوص بطولة كأس العالم للأندية، تم تأجيل الإعلان عنها أيضًا".

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره البنك الأهلي غدا، في إطار منافسات الجولة السابعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويذكر أن الأهلي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 يونيو المقبل 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته.

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مصدر يكشف موقف محمد هاني من المشاركة في مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي غدا

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