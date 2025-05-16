وادي دجلة يعود للدوري الممتاز بعد غياب 4 سنوات

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عاد فريق وادي دجلة إلى منافسات الدوري الممتاز بداية من الموسم المقبل بعدما تعادل سلبيًا في وقت سابق من اليوم الجمعة مع مستضيفه المنصورة ضمن منافسات الجولة 36 من دوري المحترفين.

ورفع التعادل رصيد فريق وادي دجلة إلى النقطة 75 في المركز الثاني بفارق نقطة عن المقاولون المتصدر قبل جولتين من نهاية الموسم الجاري.

وكان فريق وادي دجلة قد هبط مع نهاية موسم 2020/2021 بعدما أنهى المسابقة في المركز 16 برصيد 30 نقطة بفارق 5 نقاط عن البنك الأهلي الذي ضمن البقاء حينها.

وهبط دجلة حينها رفقة ناديي الإنتاج الحربي وأسوان ولكنه لم يصعد منذ هذه المرة قبل الآن.

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