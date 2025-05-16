مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

0 0
20:00

إنبي

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 0
20:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

سموحة

0 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

غزل المحلة

0 1
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
22:15

مانشستر يونايتد

الدوري السعودي

الفتح

2 0
18:55

الهلال

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

التعاون

جميع المباريات

إعلان

وادي دجلة يعود للدوري الممتاز بعد غياب 4 سنوات

07:42 م الجمعة 16 مايو 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    مباراة وادي دجلة والمنصورة
  • عرض 18 صورة
    مباراة وادي دجلة والمنصورة
  • عرض 18 صورة
    مباراة وادي دجلة والمنصورة
  • عرض 18 صورة
    مباراة وادي دجلة والمنصورة
  • عرض 18 صورة
    مباراة وادي دجلة والمنصورة
  • عرض 18 صورة
    مباراة وادي دجلة والمنصورة
  • عرض 18 صورة
    مباراة وادي دجلة والمنصورة
  • عرض 18 صورة
    مباراة وادي دجلة والمنصورة
  • عرض 18 صورة
    مباراة وادي دجلة والمنصورة
  • عرض 18 صورة
    مباراة وادي دجلة والمنصورة
  • عرض 18 صورة
    مباراة وادي دجلة والمنصورة
  • عرض 18 صورة
    مباراة وادي دجلة والمنصورة
  • عرض 18 صورة
    مباراة وادي دجلة والمنصورة
  • عرض 18 صورة
    مباراة وادي دجلة والمنصورة
  • عرض 18 صورة
    مباراة وادي دجلة والمنصورة
  • عرض 18 صورة
    مباراة وادي دجلة والمنصورة
  • عرض 18 صورة
    مباراة وادي دجلة والمنصورة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عاد فريق وادي دجلة إلى منافسات الدوري الممتاز بداية من الموسم المقبل بعدما تعادل سلبيًا في وقت سابق من اليوم الجمعة مع مستضيفه المنصورة ضمن منافسات الجولة 36 من دوري المحترفين.

ورفع التعادل رصيد فريق وادي دجلة إلى النقطة 75 في المركز الثاني بفارق نقطة عن المقاولون المتصدر قبل جولتين من نهاية الموسم الجاري.

وكان فريق وادي دجلة قد هبط مع نهاية موسم 2020/2021 بعدما أنهى المسابقة في المركز 16 برصيد 30 نقطة بفارق 5 نقاط عن البنك الأهلي الذي ضمن البقاء حينها.

وهبط دجلة حينها رفقة ناديي الإنتاج الحربي وأسوان ولكنه لم يصعد منذ هذه المرة قبل الآن.

اقرأ أيضًا:

"فاشل وكارثي".. تعليق قوي من عضو مجلس إدارة الزمالك على قرار لجنة التظلمات

"في بيان رسمي".. كاف يكشف كواليس إعلانه عن الهوية الجديدة لدوري أبطال إفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وادي دجلة صعود وادي دجلة عودة وادي دجلة للدوري الممتاز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لحظة بلحظة.. الإسماعيلي 0 - 0 موردن سبورت .. صراع الهروب من الهبوط

إعلان

إعلان