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"فاشل وكارثي".. تعليق قوي من عضو مجلس إدارة الزمالك على قرار لجنة التظلمات

06:45 م الجمعة 16 مايو 2025
  • عرض 8 صورة
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    أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزماك
  • عرض 8 صورة
    أحمد سليمان
  • عرض 8 صورة
    أحمد سليمان
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    الأهلي والزمالك
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    طاقم تحكيم مباراة القمة
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    خلال انسحاب الأهلي في مباراة القمة
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    الأهلي يغيب عن مباراة القمة
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كتب - يوسف محمد:

علق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وكانت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري، أعلنت أمس الخميس تأييد قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة، باعتبار الأهلي مهزوما في المباراة بسبب الانسحاب، مع تحمله كافة التكاليف المادية الخاصة بالمباراة، دون خصم أي نقاط من الفريق نهاية الموسم الحالي.

وقال سليمان في تصريحات، عبر قناة "إم بي سي مصر": "إعلان لجنة التظلمات بأنها ليست جهة اختصاص في أزمة مباراة القمة، هو قرار غريب ومفاجأة كارثية".

وأضاف: "بعد الاستمرار لمدة ثلاثة أسابيع في مناقشة الأمر، في النهاية تعود بمثل هذا القرار وتعلن عدم اختصاصها، لماذا انتظرت لمدة ثلاثة أسابيع؟".

وتابع: "قرار لجنة التظلمات هو قرار فاشل، ما هو الظرف القهري، الذي تسبب في عدم خصم الثلاث نقاط من النادي الأهلي بنهاية الموسم".

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد رفض خوض مباراة القمة، التي كان من المقرر إقامتها في مارس الماضي، بسبب إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصري وهو ما رفضه المارد الأحمر.

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