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مصدر يكشف موقف محمد هاني لاعب الأهلي من المشاركة في مباراة البنك الأهلي غدا

05:48 م الجمعة 16 مايو 2025
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    محمد هاني
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موقف محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من المشاركة في مباراة الفريق غدا أمام البنك الأهلي بالدوري.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره البنك الأهلي غدا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة السابعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمد هاني شارك في جزء من التدريبات الجماعية للنادي الأهلي اليوم".

وأضاف: "هاني تخلص من الإصابة التي كان يعاني منها، يقترب من المشاركة في مباراة الفريق أمام البنك الأهلي غدا".

ويدخل الأهلي مباراة الغد أمام فريق البنك الأهلي، هو يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة.

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