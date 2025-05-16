ديون ترهق خزينة الزمالك في عهد لبيب- انفوجرافيك

كتبت-هند عواد:

عانى مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، من الديون التي أرهقت خزينة النادي، خلال فترة المجلس التي بدأت في أكتوبر 2023. وذلك لصالح قضايا ومستحقات متأخرة للاعبين ومدربين، سواء تسبب فيها المجلس أو قبل ولايته.

وأعلن الزمالك سداد مبلغ 983 ألف يورو، اليوم 16 مايو، القيمة المتبقية من مستحقات لاعب الفريق السابق خالد بوطيب، ليصل إجمالي ما سدده النادي 2 مليون و400 ألف يورو.

يسير مجلس الأبيض حاليا في سداد مستحقات البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق السابق، والتي تعرض الزمالك لإيقاف القيد بسببها.

وبلغ إجمالي ما سدده الزمالك من مستحقات متأخرة للاعبين ومدربين سابقين، لـ276 مليون و321 ألف و 432 جنيه، كما هو موضح في الانفوجرافيك التالي.

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أحمد بلحاج

تعاقد مجلس إدارة الزمالك السابق مع أحمد بلحاج في يناير 2023 ورحل بعد 6 أشهر فقط، قبل أن يتقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن مستحقات متأخرة والتي بلغت مليون و400 ألف جنيه مصري.

وأصدرت غرفة المنازعات، قرارا بأحقيته بلحاج في هذا المبلغ، وفي عام 2024، تمكن مجلس حسين لبيب من تسوية الأمور مع اللاعب وسداد المبلغ المستحق.

روي أجواش

كان روي أجواش مساعدًا للمدرب البرتغالي فيريرا، الذي تولى تدريب الزمالك من مارس 2022 إلى يناير 2024، وتعرض النادي لإيقاف القيد 3 فترات في مايو 2024، بسبب مستحقاته المتأخرة.

وحصل روي أجواش على حكم من فيفا بمبلغ 110 آلاف دولار ، ما يعادل 551 ألف و 452 جنيه مصري، قبل أن يسددها مجلس الإدارة.

خالد بوطيب

تكبل مجلس إدارة الزمالك، بمبلغ 134 مليون و 726 ألف و 400 جنيه لصالح المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق الذي تعاقد معه الفريق في 7 يناير 2019، ولعب مع الفريق 24 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين، لكنه تسبب في إيقاف قيد الفريق مرتين.

ومع سداد الزمالك لمبلغ 983 ألف يورو، يكون أغلق صفحة المهاجم المغربي خالد بوطيب.

البرتغالي جايمي باتشيكو

تعرض الزمالك لإيقاف قيد بسبب مستحقات البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق السابق، الذي تولى القيادة الفنية خلال الفترة من 28 سبتمبر 2020 لـ11 مارس 2021.

وتبلغ مستحقات البرتغالي 49 مليون و 399 ألف و680 جنيه، ويعمل مجلس الزمالك على حل الأزمة في الوقت الحالي.

السنغالي إبراهيما نداي

في أغسطس 2022، قرر السنغالي إبراهيما نداي إنهاء تعاقده مع الزمالك، وقدم شكوى ضد النادي للحصول على مستحقاته المتأخرة.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تغريم الزمالك بمبلغ قدره مليون و800 ألف دولار، ما يعادل 90 مليون و243 ألف و 900 جنيه.

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