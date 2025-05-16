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"سداد أكثر من 2.5 مليون يورو".. تحرك من الزمالك لرفع إيقاف القيد عن الفريق

03:04 م الجمعة 16 مايو 2025

شعار نادي الزمالك

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كتبت-هند عواد:

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك، تحرك النادي تجاه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لرفع إيقاف القيد عن الفريق، خلال الأيام المقبلة.

وقال عمرو أدهم في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي: "أطمئن جماهير الزمالك بأن رفع إيقاف القيد مسألة وقت فقط لا غير، خاصة بعدما قام النادي اليوم بتحويل مبلغ 983 ألف يورو، قيمة المبلغ المتبقي من مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب، وبذلك يكون مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب قام بسداد مبلغ يزيد عن 2.5 مليون يورو، وذلك تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة التحكيم الرياضي".

وأضاف: "الزمالك كان على تواصل مع المحامي الفرنسي لخالد بوطيب خلال الأيام الماضية لإخطاره بقيام النادي بإجراءات سداد مستحقات اللاعب، ويعمل النادي حالياً على إخطار "فيفا" بإنهاء سداد مستحقات بوطيب".

واختتم: "مع سداد مستحقات البرتغالي باتشيكو المدرب السابق للزمالك، خلال الأيام المقبلة، سنكون أغلقنا هذين الملفين بشكل نهائي، والحصول على الإخطار النهائي من "فيفا" برفع عقوبة إيقاف القيد، حتى يتمكن الزمالك من قيد صفقاته الجديدة عند فتح باب القيد مطلع الشهر المقبل".

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