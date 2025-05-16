"أحدهم في محبسه".. أين هم نجوم مباراة الـ6-1 بين الأهلي والزمالك الآن؟

كتبت-هند عواد:

تحتفل جماهير الأهلي بالذكرى رقم 23 لفوز فريقهم التاريخي على الزمالك بنتيجة 6-1 في الدوري المصري 2002، لقاء القمة الأشهر.

يوم 16 مايو 2002، التقى الأهلي والزمالك في القمة 89 بين القطبين في الدوري المصري، الموسم الذي توج الأبيض بطلا له، ولم يمر سوى دقائق وكشر الأهلي عن أنيابه وسجل هدفه الأول عن طريق رضا شحاتة.

وخلال أول نصف ساعة، تقدم الأهلي بثلاثية عن طريق شحاتة وإبراهيم سعيد وخالد بيبو، الذي أضاف الثلاثية المتبقية، فيما سجل حسام حسن الهدف الوحيد للزمالك.

وخاض الأهلي هذا اللقاء بتشكيل مكون من، عصام الحضري، وائل جمعة، هادي خشبة، شادي محمد، حسام غالي، إبراهيم سعيد، جيلبرتو، سيد عبد الحفيظ، رضا شحاتة، خالد بيبو، أحمد بلال، فيما كان تشكيل الزمالك مكون من، محمد عبد المنصف، بشير التابعي، طارق السيد، رضا سيكا، إبراهيم حسن، تامر عبد الحميد، محمد أبو العلا، حازم إمام، محمد عبد الواحد، جمال حمزة، حسام حسن.

عند الحديث عن نجوم مباراة الـ6-1، يجب ذكر أسماء أصحاب الـ7 أهداف، على رأسهم شحاتة صاحب الهدف الأول الذي لم يستمر مع الأهلي طويلا، إلا أن اسمه يذكر في مثل هذا اليوم على مدار 23 عاما.

رضا شحاتة

في عام 2004، رحل رضا شحاتة عن الأهلي منضما إلى إنبي ثم الاتحاد السكندري يليه الجونة، قبل أن يعلن اعتزاله في عام 2011.

واتجه رضا شحاتة إلى التدريب بعد الاعتزال، وتولى عدة أندية مثل غزل المحلة والجونة والداخلية.

إبراهيم سعيد

في العام التالي للفوز التاريخي للأهلي، رحل صاحب الهدف الثاني إبراهيم سعيد، معارا إلى إيفرتون الإنجليزي، وعاد إلى مصر في يونيو 2004، لكن ليس للأهلي بل للغريم التقليدي الزمالك.

واعتزل إبراهيم سعيد كرة القدم، عام 2011، واتجه بعدها إلى التدريب ثم الظهور الإعلامي، وكانت آخر محطاته العمل كمقدم برامج على قناة المحور، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه في مارس الماضي، ثم ترحيله إلى "السجن، لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس بسبب قضية نفقة.

خالد بيبو

"بيبو وبشير.. بيبو والجول".. يظل خالد بيبو الاسم الأشهر في تلك المباراة، إذ أنه سجل 4 أهداف "سوبر هاتريك"، إلا أنه رحل عن الأهلي في 2005 وانتقل إلى المصري البورسعيدي، ثم بتروجيت، قبل أن يعلن اعتزاله ويتجه للتدريب.

وتولى خالد بيبو عدة مناصب في النادي الأهلي، سواء كمدير للكرة في الفريق الأول لكرة القدم، أو كمدير لقطاع الناشئين.

حسام حسن

كان حسام حسن صاحب الهدف الأبيض الوحيد في المباراة، ورحل عن الزمالك بعد الفوز بالدوري 2003 و2004، منتقلا إلى المصري ثم الترسانة ثم الاتحاد السكندري، قبل أن يقرر الاعتزال وهو عمره 42 عاما.

واتجه حسام حسن إلى مجال التدريب وتولى القيادة الفنية لأكثر من فريق على رأسهم الزمالك والمصري والاتحاد، وأخيرا يقود العميد المنتخب المصري حالي.

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