23 عاما على ذكرى الـ6-1.. عندما دون الأهلي فوزا تاريخيا على الزمالك

كتبت-هند عواد:

تحل الذكرى الـ23 لفوز الأهلي التاريخي على الزمالك 6-1 في الدوري المصري 2002، اليوم الجمعة 16 مايو. لتظل تلك المباراة الأشهر في تاريخ مباريات القمة.

"بيبو وبشير.. بيبو والجول".. يظل هذا التعليق الأشهر من تلك المباراة، عندما وصف المعلق مدحت شلبي، رباعية "سوبر هاتريك" خالد بيبو لاعب الأهلي في شباك الزمالك، مستغلا أخطاء بشير التابعي.

أحداث مباراة الـ6-1

افتتح رضا شحاتة التسجيل للأهلي مبكرا وبالتحديد في الدقيقة 5، قبل أن يضيف إبراهيم سعيد الهدف الثاني في الدقيقة 14، وبعدها سجل بيبو الرباعية، وأحرز حسام حسن هدف الزمالك الوحيد.

ماذا قال نجوم الأهلي والزمالك عن مباراة الـ6-1؟

يرى عبد المنصف حارس الزمالك في هذا اللقاء، أن النتيجة عادية، وقال في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن على قناة dmc: "نتيجة 6-1 عادية وواردة ويتم تصديرها للجميع، ولماذا لا يتم تصدير أن محمد الشناوي استقبل 5 أهداف مرتين، وكذلك الحضري أمام المكسيك ومباراة البرازيل وألمانيا مثلاً".

عكس وائل جمعة مدافع الأهلي الذي يعتبر تلك المباراة أفضل ذكرى في مسيرته، وقال في تصريحات عبر فضائية بي إن سبورتس: "بالنسبة لي أفضل ذكرى كانت مباراة 6/1 هي مباراة تاريخية بالنسبة لي، فقد عشت الحدث وشاركت في المباراة في وقت كان من أفضل الأوقات التي لعبنا بها كرة وكانت نتيجة المباراة المفروض أن تكون أكبر من ذلك، الفوز بـ6 أهداف أمام الزمالك هي ذكرى كبيرة".

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