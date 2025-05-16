مباريات الجولة 7.. الأهلي وبيراميدز في صراع اللقب.. والزمالك نحو الحفاظ على مقعد الكونفدرالية

كتب - محمد القرش:

اشتعلت منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25، على اللقب والمقاعد الأفريقية، وصراع الهبوط أيضًا.

وازدادت المنافسة اشتعالا بعد قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري أمس الخميس، والتي أشارت إلى عدم خصم 3 نقاط من الأهلي والاكتفاء باحتساب مباراة القمة للزمالك.

صراع الأهلي وبيراميدز على لقب الدوري

ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 52 نقطة، حيث يحتاج للفوز في المباراتين المقبلتين دون النظر لنتائج بيراميدز من أجل حسم لقب الدوري رقم 45 تاريخيا.

ويواجه الأهلي نظيره البنك الأهلي غدا السبت في الجولة السابعة، ويلاقي فاركو يوم الأربعاء المقبل في الأسبوع الثامن من الدور الثاني والأخير.

حتى الآن لم يصدر نادي بيراميدز أي ردة فعل على قرارات لجنة الاستئناف التي أصدرت أمس الخميس.

لكن الفريق السماوي يسعى لتحقيق لقب الدوري الأول تاريخيا، حيث يحتاج لخسارة الأهلي في مباراة واحدة أو التعادل وحسم اللقب بفارق الأهداف، مع الفوز على بتروجت وسيراميكا كليوباترا.

الزمالك يسعى للحفاظ على مقعد الكونفدرالية.. والبنك نحو مشاركة تاريخية

لم يفز فريق الزمالك بمباراة واحدة خلال آخر 4 مباريات (تعادل 3، خسر لقاء)، لكنه يحتاج لحصد الست نقاط المتبقيين من أجل ضمان المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل.

وحال تعادل الزمالك في مباراة مقبلة مع فوز المنافسين البنك الأهلي والمصري، سيحتاج لحسم المركز الرابع بفارق الأهداف.

وسيفقد المقاعد الأفريقية حال تلقى خسارة واحدة مع فوز منافسيه البنك الأهلي والمصري.

يدور صراع المركز الرابع الآن بين البنك الأهلي "37 نقطة والمصري البورسعيدي "36 نقطة"، حيث يتبقى للثنائية مباراتين فقط على انتهاء منافسة الدوري.

مباريات الجولة 7 من مجموعة بطل الدوري الممتاز

البنك الأهلي ضد المصري - 17 مايو - 8 مساء

بتروجيت ضد بيراميدز - 17 مايو - 8 مساء

الأهلي ضد البنك الأهلي - 17 مايو - 8 مساء

فاركو ضد حرس الحدود - 18 مايو - 8 مساء

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