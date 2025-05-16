كتب - محمد القرش:

اقتربت منافسات موسم 2024/25 من الدوري المصري الممتاز على الانتهاء، تزامنا مع احتلال النادي الإسماعيلي المركز الأخير في جدول الترتيب.

ويتساءل الكثير من جمهور الكرة المصرية عن احتمالات استمرار الدراويش في الدوري الممتاز مع تبقي له 3 لقاءات.

ماذا يحتاج الإسماعيلي لتجنب الهبوط؟

من أجل الاستمرار في الدوري الممتاز، يجب على الدراويش الفوز بالمباريات الـ3 المقبلة من أجل الوصول إلى النقطة 28، لكنه يحتاج بعض الهدايا من المنافسين.

ويحتاج الإسماعيلي إلى الفوز على منافسيه المباشرين في الهبوط، حيث يلاقي مودرن سبورت وغزل المحلة صاحبي المركزين الثامن والسابع.

بجانب تعادل سموحة في لقاء واحد من المباراتين المتبقيتين له (الاتحاد السكندري وزد).

ترتيب الإسماعيلي حال حدوث السيناريو السابق ذكرة (مجموعة الهبوط)

6. الإسماعيلي - 28 نقطة

7. سموحة - 27 نقطة

8. غزل المحلة - 27 نقطة

9. مودرن سبورت - 25 نقطة

مباريات الإسماعيلي المقبلة

الإسماعيلي ضد مودرن سبورت - 16 مايو - 8 مساء

الإسماعيلي ضد الجونة - 25 مايو - 8 مساء

غزل المحلة ضد الإسماعيلي - 29 مايو - 8 مساء