كتب - محمد القرش:

أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارها النهائي في التظلمات المقدمة من أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك فيما يتعلق بمباراة الزمالك والأهلي ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية لدوري القسم الأول، أمس الخميس.

وقررت اللجنة اعتماد قرار رابطة الأندية باعتبار الأهلي خاسرا في مباراة الزمالك وتحمله جميع الخسائر المالية للقاء القمة، مع عدم خصم 3 نقاط آخرى.

رد فعل الزمالك على قرار الاتحاد المصري

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب الاعتراض رسمياً على قرار لجنة التظلمات، وتقديم شكوى عاجلة إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS) للحصول على كامل حقوقه وتطبيق اللائحة بشكل صحيح بشأن لقاء القمة الأخير، والذي شهد واقعة انسحاب مكتملة الأركان، مما كان يتطلب خصم ٣ نقاط من الفريق المنسحب، لتُضاف إلى ٣ نقاط أخرى بعد اعتبار الزمالك فائزاً ٣/صفر.

ويأتي قرار مجلس إدارة الزمالك عقب القرار الصادر اليوم الخميس من لجنة التظلمات باتحاد كرة القدم بشأن التظلم المقدَّم من النادي ضد قرار مجلس إدارة الرابطة بتعديل العقوبات السابق صدورها بشأن مباراة القمة، في مخالفة صارخة لكافة مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة الرياضية.

وأكد نادي الزمالك في بيانه الرسمي أنه لن يتهاون مطلقاً في الحفاظ على كافة حقوق النادي، واتخاذ كل ما يلزم سعياً لتطبيق اللوائح بشكل عادل بين جميع الأندية.

رد فعل الأهلي على قرار الاتحاد المصري

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة، محمود الخطيب، إحالة ما صدر عن لجنة الاستئناف باتحاد الكرة بخصوص مباراة القمة إلى الشئون القانونية بالنادي لدراسة حيثياته، إلى جانب عرضه على المجلس، لاتخاذ ما يراه للحفاظ على حقوق الأحمر.