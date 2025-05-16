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"تفوق أحمر وشريف الهداف".. تاريخ مواجهات الأهلي ضد البنك الأهلي

05:56 ص الجمعة 16 مايو 2025
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    الأهلي ضد البنك
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    الأهلي ضد البنك الأهلي
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    الأهلي ضد البنك الأهلي
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كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره البنك الأهلي مساء يوم السبت في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة السابعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل الأهلي مباراة البنك غدًا، هو يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 52 نقطة وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني فريق بيراميدز صاحب الـ 50 نقطة.

تاريخ مواجهات الأهلي والبنك الأهلي

وستكون هذه المباراة هى المواجهة رقم 11، التي تجمع بين النادي الأهلي ونظيره البنك، حيث سبق لهما أن تواجها معا في 10 مباريات من قبل.

وخلال 10 مباريات سابقة، تمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز في 4 مباريات، حضر التعادل في 5 لقاءات وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة.

وسجل لاعبو المارد الأحمر في مرمى فريق البنك 11 هدفا، فيما تلقت شباكهم 6 أهداف.

ويتقاسم الثلاثي، محمد شريف، محمد هلال وكريم بامبو، صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا، برصيد هدفين لكل منهم.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين، هى مباراة الدور الأول من الموسم الحالي 2024-2025، التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

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