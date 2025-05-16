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بعد قرار لجنة التظلمات.. ماذا يحتاج الأهلي للتتويج بالدوري المصري؟

01:00 ص الجمعة 16 مايو 2025
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي ضد الزمالك
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    فريق الأهلي
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    احتفال فريق الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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    مباراة الأهلي أمام فريق مودرن سبورت
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    مباراة الأهلي أمام فريق مودرن سبورت
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    مباراة الأهلي أمام فريق مودرن سبورت
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    وسام أبو علي مهاجم فريق الأهلي
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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلنت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قراراتها أمس الخميس، حول أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وأيدت لجنة التظلمات في قرارها، الاكتفاء باعتبار النادي الأهلي خاسرًا من الزمالك وعدم خصم 3 نقاط منه بنهاية الموسم.

ووضعت قرارات لجنة التظلمات النادي الأهلي قاب قوسين من التتويج بالدوري المصري، وذلك في ظل اعتلائه ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف بـ50 نقطة.

و نسرد في السطور التالية، ما يحتاجه الأهلي للتتويج بالدوري المصري رسميًا في ظل تبقي جولتين من انتهاء المسابقة.

- انتصار الأهلي في مباراتيه القادمتين أمام البنك وفاركو يتوجه رسميًا بالدوري دون النظر لنتائج بيراميدز.

- انتصار الأهلي في مباراة والتعادل في الأخرى، بشرط ألا يحقق بيراميدز فارق أهداف +8 أو أكثر إذا فاز على بتروجيت وسيراميكا.

- انتصار الأهلي في مباراة والخسارة في لقاء أخر بشرط أن يتعادل بيراميدز أو يخسر إحدى مباراتيه.

- تعادل الأهلي في مباراة والخسارة في الأخرى، بشرط فوز بيراميدز في واحدة فقط وخسارة الأخرى.

- قد يتوج الأهلي بالدوري في حال خسارة مباراتي فاركو والبنك بشرط ألا يفوز بيراميدز في أي من مباراتيه، وأن يتعادل في واحدة على الأقل.

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الأهلي قرار لجنة التظلمات الزمالك مباراة القمة التتويج بالدوري المصري
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