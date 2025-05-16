كتبت-هند عواد:

وصل الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني السابق لأورلاندو الجنوب أفريقي، إلى القاهرة صباح الخميس 15 مايو، تمهيدا لتولي تدريب النادي الأهلي خلفا للسويسري مارسيل كولر.

وكشف مصدر لمصراوي، موعد تولي خوسيه ريفيرو القيادة الفنية للأهلي، مشيرا إلى أنه سيقود الفريق في لقاء فاركو يوم 28 مايو في الجولة الثامنة والأخيرة من المرحلة الثانية بالدوري المصري الممتاز.

ماذا ينتظر خوسيه ريفيرو مع الأهلي؟

ينتظر خوسيه ريفيرو عدة تحديات مع الأهلي، بداية من الصراع على البطولة الوحيدة التي ينافس عليها الفريق في الموسم الحالي.

بعدما ودع الأهلي دوري أبطال أفريقيا من نصف النهائي وكأس عاصمة مصر من دور المجموعات، وعدم المشاركة في كأس مصر للانسحاب، لم يتبقى سوى الدوري أمام الأهلي.

ويحتاج الأهلي للفوز في المباراة المقبلة ضد البنك الأهلي والتي يقودها عماد النحاس، ثم يواجه ريفيرو أول تحدى بمواجهة فاركو والتي قد تكون مباراة الحسم، إذ أن الأحمر يتصدر بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف.

ومع نهاية الدوري، يبدأ ريفيرو في التحضير لكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقع أن يخوض معسكرا مغلقا للوقوف على قائمته النهائية بالبطولة.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأهلي المستضيف، يوم 15 يونيو.

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