أول تعليق من أحمد سالم بعد قرارات لجنة التظلمات

كتب- محمد عبدالهادي:

عبر أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن استيائه من قرارات لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم حول مباراة القمة.

وكانت لجنة التظلمات قد أعلنت قراراتها اليوم الخميس، باعتماد قرار الرابطة السابق بالاكتفاء باعتبار الأهلي خاسرًا وعدم خصم 3 نقاط منه بنهاية الموسم.

في هذا السياق أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن ما حدث يعتبر مهزلة من رابطة الأندية بالتراجع عن قرارها التي أصدرته بخصم 6 نقاط من النادي الأهلي بسبب أزمة مباراة القمة.

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "ما حدث هو سقطة تاريخية للكرة المصرية ومجلس إدارة نادي الزمالك مستمر في المطالبة بحقه وهو اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية".

وأضاف: "تم سداد مبلغ 988 ألف يورو للمغربي خالد بوطيب وسنقوم بدفع مستحقات باتشيكو خلال أسبوع".