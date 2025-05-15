أول رد فعل للأهلي على قرارات لجنة الاستئناف بشأن القمة

كتب - نهى خورشيد

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، قراراً مساء اليوم الخميس، بعد اعتماد لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، عدم خصم نقاط انسحابه من مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك.

وقرر إدارة القلعة الحمراء إحالة ما صدر عن لجنة الاستئناف باتحاد الكرة بخصوص مباراة القمة إلى الشئون القانونية بالنادي لدراسة حيثياته، إلى جانب عرضه على المجلس، لاتخاذ ما يراه للحفاظ على حقوق الأحمر.

وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق اعتماد القرار السابق للرابطة المصرية بشأن اعتبار الأهلى خاسراً أمام الزمالك لكن دون خصم ثلاث نقاط في نهاية الموسم، مما يعيد الأحمر إلى المنافسة بقوة على التتويج باللقب.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلى لمواجهة نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل، ضمن منافسات المرحلة النهائية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 52 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز وصيف الجدول بـ 50 نقطة.