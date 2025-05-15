كرم جابر لمصراوي: انضمامي للأولمبي صدفة.. وأخى على معرفة كبيرة بأبطاله

كتب - نهى خورشيد

في جانب صغير من صالة المصارعة بالنادي الأولمبي السكندري تدرب كرم جابر، البطل الأبرز في تاريخ الرياضة المصرية، وصاحب "الابتسامة الأشهر" في الملاعب العالمية والدولية، التي خطفت قلوب الجماهير وهزمت عددًا كبيرًا من المنافسين معها.

وحصد جابر خلال فترة تواجده وتدريبيه بالنادي، ميداليتين أولمبيتين ليرفع علم مصر في المحافل الدولية بعد غياب 56 عاماً من إنجازات أولمبياد لندن 1948 والتي تعود أيضاً للأولمبي.

ولا يمكن الحديث عن الأبطال الأولمبيين بالنادي دون الإشارة إليه، ليفتح لنا قلبه ويكشف عن سر انتقاله للأولمبي، وكواليس حصده للميدالية الذهبية بأثينا..

وفيما يلي أسئلة الحوار…

لماذا اخترت النادي الأولمبي للانضمام إلى صفوفه؟

لا يمكنني القول إنني اخترت النادي الأولمبي بمفردي، بل كان أخي عادل الكبير هو من دفعني للانضمام إليه. في البداية، كنت في مركز شباب النصر، ثم انتقلت إلى مركز شباب العبور، وبعد ذلك تدربت بنادي الكيماويات، بعدها، انتقلت إلى النادي الأولمبي لأنه كان في ذلك الوقت يضم مجموعة كبيرة من المصارعين المميزين، فبدأت التدريب هناك.

أخي عادل هو السبب الرئيسي وراء تدريبي في هذا النادي، ولكن كانت له رؤية صحيحة، وكان على معرفة بالمصارعين المتميزين هناك، لذلك انتقلت للتدريب معهم.

من المدربين الذي ساعدوك على حصد الميدالية الذهبية؟

تدربت في النادي الأولمبي تحت إشراف الكابتن شعبان عبد الوهاب، والكابتن مصطفى الفقي، والكابتن محمود الرفاعي.

خلال فترة حصولي على الميدالية الذهبية، كنت فقط أتدرب هناك، ومع ذلك كنت مسجلاً باسم النادي، حينما بدأت مسيرتي الرياضية، لم يكن النادي الأولمبي موجودًا، ولكن عند حصولي على الميدالية الذهبية كنت بالفعل ضمن صفوفه.

كيف كان دعم النادي الأولمبي لك خلال رحلتك إلى أثينا؟

في رحلتي إلى أثينا، كان الدكتور كرم كردي، رئيس مجلس الإدارة في ذلك الوقت، يرافقني، وكان له دور كبير بالنسبة لي، وسافر إلى أثينا لمتابعة المباريات مباشرة، وبعد انتهاء المنافسات عدنا معًا على متن طائرة خاصة إلى النادي، وأقام لي احتفالًا رائعاً.

هل مازلت تتواصل مع النادي الأولمبي؟

للأسف، لم أعد أتواصل مع النادي بعد اعتزالي، لكنني أؤكد أن النادي الأولمبي يُخرج أبطالاً، ومن الضروري على وزارة الشباب والرياضة أن تولي اهتمامًا خاصًا به، فهو يضم أبطالًا حقيقيين في العديد من الألعاب مثل ألعاب القوى والمصارعة وكرة السلة.

ما الذي يحتاجه النادي من وجهة نظرك؟

يحتاج إلى دعم مالي كبير ومساندة حقيقة من كافة المسؤولين بالدولة، لأنه النادي الوحيد في الإسكندرية الذي يُمارس فيه رياضة المصارعة، وكذلك هو الوحيد الذي يمتلك القدرة على إخراج أبطال حقيقيين وعلى مستوي عالٍ.

ما هي رسالتك إلى النادي الأولمبي والمسئولين؟

النادي الأولمبي مليء بالأبطال، وقد تعاقب على رئاسته مجموعة من الشخصيات الجيدة، ونتمنى من المسؤولين أن يولوا اهتمامًا أكبر بالنادي وأعضائه ليخرجوا لنا أبطالًا جدداً بإذن الله، أود أن أشكر النادي على الفترة التي قضيتها في التدريب هناك.

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