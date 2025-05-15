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"يستعد للتصعيد".. مصدر يكشف موقف الأهلي من قرارات لجنة التظلمات

10:31 م الخميس 15 مايو 2025
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    النادي الأهلي
  • عرض 11 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 11 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 11 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 11 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 11 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 11 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 11 صورة
    مران النادي الأهلي
  • عرض 11 صورة
    مران النادي الأهلي
  • عرض 11 صورة
    مران النادي الأهلي
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موقف المارد الأحمر من قرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، التي تم الإعلان عنها منذ قليل والمتعلقة بأزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وكانت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت منذ قليل، تأييد القرار السابق لرابطة الأندية المصرية، واعتبار النادي الأهلي مهزومًا وتحمله كافة التفاصيل المالية الخاصة بالمباراة، دون خصم أي نقاط من الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "مجلس إدارة الأهلي لن يعلق على قرارات لجنة التظلمات الآن، سيتخذ القرار بعد مباراة البنك الأهلي يوم السبت المقبل".

وأضاف: "مجلس إدارة القلعة الحمراء، يستعد لتقديم شكوى ضد قرارات لجنة التظلمات في المحكمة الرياضية الدولية والمطالبة بلعب المباراة المباراة بحكام أجانب".

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، كان قد رفض خوض مباراة القمة التي كان من المقرر إقامتها في مارس الماضي، نظرا لإسنادها إلى طاقم تحكيم مصري وهو ما رفضه المارد الأحمر.

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