"مبروك عليكم يا أهلاوية".. تعليق مثير للجدل من خالد الغندور على قرارات لجنة الانضباط

كتب- محمد عبدالهادي:

علق خالد الغندور نجم منتخب مصر والزمالك السابق، على قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، والذي أعلنته اليوم الخميس.

وقال الغندور في فيديو بثه على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "قرار التظلمات اليوم هو تاريخي، والنادي الأهلي أثبت إنه جامد، وممكن نلتف على اللوائح، والأهلي مش بيمشي على اللائحة، ويقول ظروف قرار قهرية وطارئة".

وأضاف: "وجهة نظري قرار كان متوقع، وده من كثرة التأجيلات".

وأكمل: "الزمالك هيلجأ للاتحاد الدولي ومحكمة الكأس ويتم البت في شكوى الزمالك بعد أن تنتهي بطولة الدوري المصري الممتاز ويتعلن المتوج باللقب".

وأتم خالد الغندور حديثه قائلًا: "لجنة التظلمات اتخذت القرار اللي هيسعد ملايين من الناس، والأهلي جامد انتوا جامدين يا أهلاوية ومبروك عليكم".