أول تعليق من شوبير بعد قرارات لجنة التظلمات حول أزمة مباراة القمة

كتب- محمد عبدالهادي:

علق الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمي منتخب مصر والأهلي السابق، على قرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، الصادر مساء اليوم الخميس، حول أزمة مباراة القمة.

وأعلنت لجنة الانضباط قراراتها اليوم الخميس، بإعتماد قرارات الرابطة الأخيرة، وذلك باعتبار الأهلي خاسرًا أمام الزمالك في مباراة القمة، وعدم خصم 3 نقاط أخرى بنهاية الموسم.

وفي هذا السياق، كتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "الأن الكرة في ملعب الأهلي".

بهذا القرار، يظل الأهلي متصدرًا لجدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، حيث يحتل المارد الأحمر الصدارة برصيد 52 نقطة، وبيراميدز الوصيف برصيد 50 نقطة ويتبقي جولتين لختام الدوري.