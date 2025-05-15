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كيف تأثر بيراميدز بقرار لجنة الاستئناف بشأن مباراة الاهلي والزمالك؟

10:06 م الخميس 15 مايو 2025
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كتب - نهى خورشيد

تلقى مجلس إدارة نادي بيراميدز صدمة، بعد إعلان لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قراراتها الخاصة بشأن مباراة القمة الأخيرة بين الأهلى والزمالك.

أعلنت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الخميس، تأييد القرار السابق للرابطة باعتبار النادي الأهلي مهزومًا في مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك، دون خصم أي نقاط من الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وكانت إدارة بيراميدز تنتظر خصم ثلاث نقاط من الأهلى، لعودة الفريق إلى صدارة الدوري المصري الممتاز، في ظل أن الفارق حالياً بينهما نقطتين فقط.

وبعد قرارات اللجنة، أصبح بيراميدز في حاجة إلى الفوز في جميع المباريات المتبقية له في الدوري المصري من أجل حسم التتويج باللقب، بجانب سقوط الأحمر في أي مباراة من لقاءاته القادمة بالمسابقة.

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