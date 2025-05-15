موقف الأهلي في الدوري المصري بعد قرار لجنة الانضباط

كتب- محمد عبدالهادي:

حسمت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارها حول أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

وأيدت لجنة الانضباط قرار رابطة الأندية الأخير حول ازمة مباراة القمة، وهو الاكتفاء باعتبار الأهلي خاسرًا أمام الزمالك وعدم خصم 3 نقاط أخرى.

ما هو موقف الأهلي في الدوري المصري؟

الأهلي يتصدرحاليًا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، ويأتي خلفه بيراميدز برصيد 50 نقطة، والزمالك في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

بعد قرار لجنة الانضباط سيظل موقف ترتيب الثلاث أندية كما هو، وذلك بعد تأييد قرار لجنة الانضباط لقرار رابطة الأندية الأخير باعتبار الأهلي خاسرًا من الزمالك دون خصم 3 نقاط أخرى بنهاية الموسم.

ومع تبقي جولتين فقط في الدوري المصري، بات النادي الأهلي في حاجة لتحقيق الفوز في المباراتين الباقيتين بالدوري لحسم اللقب رسميًا دون النظر لنتائج بيراميدز.

كما قد يحسم اللقب أيضًا في حال خسارة بيراميدز في أي مباراة من الجولتين المتبقيتين له.