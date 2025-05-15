مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

جنوب افريقيا - شباب

1 0
18:00

نيجيريا - شباب

كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

مصر - شباب

0 1
21:00

المغرب - الشباب

الدوري الإسباني

اسبانيول

0 0
22:30

برشلونة

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

كينشاسا

13 33
16:00

الزمالك

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

الأهلي

39 18
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

إعلان

موقف الأهلي في الدوري المصري بعد قرار لجنة الانضباط

09:40 م الخميس 15 مايو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (17)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (4)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (13)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (3)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (1)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (7)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (5)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (15)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (16)
  • عرض 15 صورة
    غياب الأهلي مع بداية مباراة الزمالك (3)
  • عرض 15 صورة
    غياب الأهلي مع بداية مباراة الزمالك (2)
  • عرض 15 صورة
    نزول الزمالك وغياب الأهلي (1)
  • عرض 15 صورة
    غياب الأهلي مع بداية مباراة الزمالك (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

حسمت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارها حول أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

وأيدت لجنة الانضباط قرار رابطة الأندية الأخير حول ازمة مباراة القمة، وهو الاكتفاء باعتبار الأهلي خاسرًا أمام الزمالك وعدم خصم 3 نقاط أخرى.

ما هو موقف الأهلي في الدوري المصري؟

الأهلي يتصدرحاليًا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، ويأتي خلفه بيراميدز برصيد 50 نقطة، والزمالك في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

بعد قرار لجنة الانضباط سيظل موقف ترتيب الثلاث أندية كما هو، وذلك بعد تأييد قرار لجنة الانضباط لقرار رابطة الأندية الأخير باعتبار الأهلي خاسرًا من الزمالك دون خصم 3 نقاط أخرى بنهاية الموسم.

ومع تبقي جولتين فقط في الدوري المصري، بات النادي الأهلي في حاجة لتحقيق الفوز في المباراتين الباقيتين بالدوري لحسم اللقب رسميًا دون النظر لنتائج بيراميدز.

كما قد يحسم اللقب أيضًا في حال خسارة بيراميدز في أي مباراة من الجولتين المتبقيتين له.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي والزمالك قرار لجنة الانضباط الأهلي الزمالك أزمة مباراة القمة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الخطة الأمريكية لتوزيع المساعدات... ما قصة مؤسسة غزة الإنسانية؟ ومن أعضائها؟