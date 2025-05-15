مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

جنوب افريقيا - شباب

1 0
18:00

نيجيريا - شباب

كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

مصر - شباب

0 1
21:00

المغرب - الشباب

الدوري الإسباني

اسبانيول

0 0
22:30

برشلونة

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

كينشاسا

13 33
16:00

الزمالك

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

الأهلي

39 18
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

إعلان

لجنة التظلمات تعلن القرار النهائي بأزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

09:29 م الخميس 15 مايو 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 20 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 20 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 20 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 20 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 20 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 20 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 20 صورة
    الأهلي
  • عرض 20 صورة
    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 20 صورة
    أحمد فتوح من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 20 صورة
    بيراميدز والزمالك
  • عرض 20 صورة
    الزمالك ضد بيراميدز (2)
  • عرض 20 صورة
    إحماءات الأهلي قبل مواجهة سيراميكا (1)
  • عرض 20 صورة
    إحماءات الأهلي قبل مواجهة سيراميكا (7)
  • عرض 20 صورة
    الأهلي في مباراة القمة
  • عرض 20 صورة
    خلال انسحاب الأهلي في مباراة القمة
  • عرض 20 صورة
    طاقم تحكيم مباراة القمة
  • عرض 20 صورة
    الأهلي يغيب عن مباراة القمة
  • عرض 20 صورة
    وصول محمود بسيوني حكم مباراة القمة إلى ستاد القاهرة_Easy-Resize.com
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

كشفت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، القرار الخاص بأزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي رفض المارد الأحمر خوضها في مارس الماضي.

وأعلنت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عبر بيان رسمي صادر اليوم الخميس، تأييد القرار السابق لرابطة الأندية المصرية، واعتبار النادي الأهلي مهزومًا وتحمله كافة التفاصيل المالية الخاصة بالمباراة، دون خصم أي نقاط من الفريق بنهاية الموسم الحالي.

كما قررت لجنة التظلمات، رفض طلب الأهلي بلعب مباراة القمة الأخيرة، التي كان من المقرر إقامتها يوم 15 مارس بحكام أجانب.

وكان النادي الأهلي رفض خوض مباراة القمة أمام الزمالك، الذي كان من المقرر إقامتها في مارس الماضي، بسبب إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصري.

وقررت رابطة الأندية المصرية في وقت سابق، اعتبار الأهلي مهزوما في مباراة الزمالك مع خصم ثلاث نقاط من الفريق بنهاية الموسم، مع تحمل المارد الأحمر كافة الغرامات المالية الخاصة بالمباراة، قبل أن تقرر الرابطة تعديل القرار والاكتفاء باعتبار الأهلي مهزوما فقط في اللقاء، مع تحمل كافة التفاصيل المالية الخاصة بالمباراة، دون خصم أي نقاط من الفريق بنهاية الموسم.

أقرأ أيضًا:
"إيقاف لاعب الزمالك".. إعلان عقوبات الجولة السادسة بالمرحلة النهائية من الدوري

أولى خطوات فك القيد.. الزمالك ينهي مستحقات بوطيب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي والزمالك الدوري المصري لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري رابطة الأندية المصرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
موقف الأهلي في الدوري المصري بعد قرار لجنة الانضباط

إعلان

إعلان

الخطة الأمريكية لتوزيع المساعدات... ما قصة مؤسسة غزة الإنسانية؟ ومن أعضائها؟