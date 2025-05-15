لجنة التظلمات تعلن القرار النهائي بأزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كتب - يوسف محمد:

كشفت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، القرار الخاص بأزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي رفض المارد الأحمر خوضها في مارس الماضي.

وأعلنت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عبر بيان رسمي صادر اليوم الخميس، تأييد القرار السابق لرابطة الأندية المصرية، واعتبار النادي الأهلي مهزومًا وتحمله كافة التفاصيل المالية الخاصة بالمباراة، دون خصم أي نقاط من الفريق بنهاية الموسم الحالي.

كما قررت لجنة التظلمات، رفض طلب الأهلي بلعب مباراة القمة الأخيرة، التي كان من المقرر إقامتها يوم 15 مارس بحكام أجانب.

وكان النادي الأهلي رفض خوض مباراة القمة أمام الزمالك، الذي كان من المقرر إقامتها في مارس الماضي، بسبب إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصري.

وقررت رابطة الأندية المصرية في وقت سابق، اعتبار الأهلي مهزوما في مباراة الزمالك مع خصم ثلاث نقاط من الفريق بنهاية الموسم، مع تحمل المارد الأحمر كافة الغرامات المالية الخاصة بالمباراة، قبل أن تقرر الرابطة تعديل القرار والاكتفاء باعتبار الأهلي مهزوما فقط في اللقاء، مع تحمل كافة التفاصيل المالية الخاصة بالمباراة، دون خصم أي نقاط من الفريق بنهاية الموسم.

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