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بنشرقي وثنائي الأهلي يدعمون المغرب أمام مصر في أمم أفريقيا للشباب (صور)

09:14 م الخميس 15 مايو 2025
  • عرض 4 صورة
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    أشرف بن شرقي
  • عرض 4 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 4 صورة
    أشرف بن شرقي
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كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت مباراة مصر والمغرب للشباب تواجد ثلاثي النادي الأهلي الأجنبي لدعم منتخب بلادهم في المباراة التي ستنطلق مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 20 عامًا.

وتواجد في مدرجات المباراة الثلاثي المغربي المحترف في صفوف النادي الأهلي وهم أشرف بن شرقي، ويحي عطية الله، وأشرف داري؛ لدعم شباب منتخب بلادهم.

وحرص الثلاثي على التواجد في المباراة لدعم منتخب المغرب للشباب في مواجهتهم أمام مصر، حيث سيتنافس المنتخبان على حجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة مصر والمغرب اليوم، مع منتخب جنوب إفريقيا في المباراة النهائية بعدما تأهل هو الأخر على حساب نيجيريا.

ووصل منتخب مصر إلى مباراة نصف النهائي بعد تخطي عقبة غانا بركلات الترجيح، ، بينما عبر المنتخب المغربي إلى نصف النهائي عقب تغلبه على سيراليون بنتيجة 1-0.

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أشرف بن شرقي مصر والمغرب الأهلي مباراة مصر والمغرب أمم أفريقيا للشباب
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