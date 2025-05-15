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سيدات الأهلي يتوجن بدوري السوبر لكرة السلة على حساب سبورتنج

08:40 م الخميس 15 مايو 2025

سيدات الأهلي لكرة السلة

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كتب- محمد عبدالهادي:

نجح الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي سيدات، تتويجه رسميًا بلقب بطولة دوري السوبر لكرة السلة سيدات 2024/2025، علي حساب نادي سبورتنج.

وجاء تتويج الأهلي بعد الفوز على سبورتنج في الدور النهائي بنتيجة 2/0 في سلسلة Best Of 3، على صالة ستاد القاهرة الدولي.

فاز الأهلي في المباراة الأولى بنتيجة 93/66، بينما فاز في المباراة الثانية بنتيجة 86-59.

وفي لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع تعادل مصر للتأمين مع هليوبوليس في نتيجة السلسلة بنتيجة 1/1، حيث فاز هليوبوليس على مصر للتأمين بنتيجة 70/56، في المباراة الأولى، بينما فاز الأخير في المباراة الثانية بنتيجة 52/44.

ومن المقرر أن تقام المباراة الثالثة يوم السبت الموافق 17 مايو الجاري.

كان قد تأهل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز على مصر للتأمين في الدور نصف النهائي، بينما تأهل سبورتنج للدور ذاته على حساب هليوبوليس.

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