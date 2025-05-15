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مصدر يكشف لمصراوي موقف الأهلي والزمالك من بطولة كأس العالم لكرة اليد

07:26 م الخميس 15 مايو 2025
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كتب - مراسل مصراوي:

أكد مصدر أن النادي الأهلي سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، باعتباره بطلاً للبلد المضيف وليس بطلاً للسوبر الأفريقي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس: "الأهلي سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب)، لكونه ممثل البلد المضيف وليس بطلا للسوبر الأفريقي".

وأضاف: "الترجي التونسي سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية، باعتباره وصيف بطولة السوبر الأفريقي لكرة اليد".

وكان الأهلي، تمكن من حصد لقب بطولتي الدوري المصري خلال الموسم الحالي، بطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد، بعد الفوز على الترجي التونسي في النهائي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب، في مصر مع نهاية العام الحالي 2025.

وبمشاركة الأهلي كبطل للبلد المضيف للبطولة، مشاركة الترجي التونسي كوصيف لبطل السوبر الأفريقي، سيغيب بذلك نادي الزمالك عن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد المقبلة.

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد حصد الميدالية البرونزية في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، بعد الفوز على فريق برشلونة الإسباني في مباراة تحديد المركز الثالث، في البطولة التي أقيمت في مصر أيضًا.

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