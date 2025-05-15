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مصدر يكشف تفاصيل إصابة وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي

07:09 م الخميس 15 مايو 2025
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    وسام أبو علي (3)
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال مران الفريق الجماعي اليوم الخميس تحضيراً لمواجهة البنك الأهلي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي : "وسام أبو علي تعرض لالتواء في الكاحل، خلال مران الفريق الجماعي اليوم وغادر المران قبل نهايته".

وأضاف: "اللاعب سيخضع لأشعة غدًا، لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الفريق أمام البنك الأهلي المقبلة بالدوري المصري".

ويلتقي النادي الأهلي نظيره البنك الأهلي، يوم السبت المقبل الموافق 17 مايو الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويذكر أن الأهلي يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 52 نقطة، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني فريق بيراميدز صاحب الـ 50 نقطة.

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إصابة وسام أبو علي وسام أبو علي لاعب الأهلي إصابة وسام أبو علي بالتواء في الكاحل النادي الأهلي موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي
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