كتب - يوسف محمد:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات الجولة السادسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل"، طبقا للائحة العقوبات والمخالفات بلجنة المسابقات.

وجاءت عقوبات الجولة السادسة حسبما أوردت رابطة الأندية مساء اليوم الخميس عبر موقعها الإلكتروني كالتالي:

مباراة الزمالك وبيراميدز

إيقاف سيف الدين الجزيري لاعب نادي الزمالك مباراة واحدة، وتغريمه 5000 جنيه، بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

وكانت مباراة الزمالك أمام بيراميدز، انتهت بفوز بيراميدز بهدف دون مقابل.

مباراة فاركو والمصري

إيقاف جابر كامل لاعب فريق فاركو مباراة واحدة، توقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

وفي المقابل قررت لجنة المسابقات إيقاف محمد هاشم لاعب المصري مباراة واحدة، توقيع غرامة مالية على اللاعب قيمتها 5000 جنيه، لحصوله على الإنذار الثالث.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة مباراة فاركو أمام المصري البورسعيدي.

مباراة حرس الحدود والبنك الأهلي

وقررت اللجنة إيقاف ثنائي حرس الحدود إيزي إيمكا ومحمود الزنفلي، مباراة واحد وتغريم كلا منهما 5000 جنيه، لحصولهما على الإنذار الثالث في المباراة الماضية.

كما قامت اللجنة بإيقاف محمد عبد اللطيف عوض لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة، وتغريمه 5000 جنيه، بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

يذكر أن التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حسم نتيجة مباراة البنك الأهلي أمام نظيره فاركو.

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